У Броварах ліквідували масштабну пожежу на складі

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах Київської області.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вдень 5 червня у Броварах на території колишньої овочевої бази, в одноповерховій металевій будівлі ангарного типу (розмірами 50x20) виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч розташовану металеву складську будівлю ангарного типу (розмірами 25x20).

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Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено конструктивні елементи будівель та продукцію деревини, що знаходилася в середині на площі близько 1,5 тис. м кв.

О 5.45 6 червня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучалося 12 одиниць техніки та 46 осіб. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, у Нацполіції Київської області вважають, що ймовірною причиною пожежі на складських приміщеннях в Броварах могло стати коротке замикання.