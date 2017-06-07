У Варшаві поліція зі стріляниною затримала українця і грузина, які вкрали рюкзак з $187 тисячами

Ввечері 6 червня в столиці Польщі Варшаві на підприємця напали двоє чоловіків, викравши у нього рюкзак, в якому було 700 тис. злотих (понад 187 тис. дол. або більше 4 млн грн в еквіваленті). Про це повідомляє Gazeta.pl.

Як повідомляє видання, троє чоловіків, переодягнених у світловідбиваючі жилети робітників, нібито проводили ремонтні роботи в торговому центрі. Раптово вони напали на чоловіка, що проходив повз з рюкзаком, бризнувши йому в обличчя сльозогінним газом.

Як пізніше розповів поліцейським потерпілий, в рюкзаку була велика сума грошей, а саме - 700 тис. злотих.

Нападники відразу почали тікати, однак їх помітив патруль поліції.

Правоохоронці відразу почали наздоганяти підозрюваних. Повідомлення про злочин отримали також інші поліцейські. Злочинці, порушуючи правила безпеки дорожнього руху, намагалися піти від погоні.

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Тікаючи від поліції, злочинці з'їхали на узбіччя і протаранили кілька припаркованих там автомобілів. Після цього зловмисники залишили пошкоджений "Ауді" і знову почали тікати.

Поліція наздогнала зловмисників через кілька метрів. Затриманими виявилися 42-річний громадянин Грузії і 40-річний громадянин України.

Правоохоронці вилучили вкрадений рюкзак з грошима, після чого доставили злочинців у відділ поліції.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

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