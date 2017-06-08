Вибух біля посольства США в Києві розслідують як злісне хуліганство (фоторепортаж)

Вибух біля посольства США в Києві розслідують як злісне хуліганство. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Після проведення додаткового огляду місця події на території посольства США в Україні поліція бачить в цьому інциденті ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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«Предмет, який кинули на територію посольства, не міг завдати нікому шкоди. У зв'язку з цим прийнято рішення про остаточну кваліфікації цієї події як злісне хуліганство», - підкреслив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Він також додав, що контроль за розслідуванням у цьому кримінальному провадженні покладено на Головне слідче управління та Департамент карного розшуку Національної поліції України.

В рамках даного кримінального провадження для об'єктивного дослідження обставин події Службою безпеки України за окремим дорученням органу досудового розслідування відпрацьовується версія про можливе вчинення злочину з терористичною метою.

Як повідомлялося, в ніч на 8 червня в Києві на території Посольства США стався вибух. Правоохоронці з'ясували, що невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.