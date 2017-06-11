Поліція відкрила справу за фактом летального падіння планера на Рівненщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом падіння планера на Рівненщині 10 червня, внаслідок якого загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, провадження відкрито за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного, що спричинили загибель людей).

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Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Загиблими є 50-річний пілот та 25-річна пасажирка. Планер упав під час ознайомлювального польоту у Гощанському районі.

Тіла загиблих доставили для проведення судово-медичної експертизи, яка визначить остаточну причину смерті.