У соцмережах масово діляться фотографіями пожежі на Хрещатику
Користувачі соцмереж, які опинилися на Хрещатику під час пожежі, шоковані її масштабом та публкують фото.
Як повідомляв кореспондент УНІАН, на місці пожежі на розі Хрещатика та вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва перебувають близько 10 пожежних машин і приблизно стільки ж автомобілів швидкої допомоги.
Судячи з характеру пожежі, будинок за адресою: Хрещатик,40/1 загорівся з даху, оскільки інтенсивне полум'я і дим спочатку спостерігалось лише на даху. Проте вогонь вже перекинувся на другий поверх будівлі, а дах фактично вигорів.
Пожежа інтенсивна, оскільки будівля стара і має дерев'яні перекриття. Пожежники поставили дві драбини і з них та з пожежної вишки намагаються загасити полум'я.
Ліквідація пожежі проводиться з боку вулиці Богдана Хмельницького.
З Хрещатика під'їхав ще один пожежний підйомник з люлькою.
Рух вулицею Богдана Хмельницького в районі Хрещатика повністю перекрито.
Рух Хрещатиком на відрізку від Бессарабської площі до вулиці Прорізної перекрито для транспорту.
Також суттєво ускладнено рух транспорту Хрещатиком в напрямку Європейської площі. У зворотньому напрямку автомобілі не рухаються. Регулювальники відправляють їх на розворот.