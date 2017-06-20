Пожежа у центрі Києва (трансляція)
18:02, 20 червня 2017Інциденти
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Гасіння пожежі триває.
димом затягло частину Хрещатика в бік Бессарабської площі / фото УНІАН
У центрі Києва на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького горить будинок. Як передає кореспондент УНІАН, пожежа досить потужна, димом затягло частину Хрещатика в бік Бессарабської площі.
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На першому поверсі цього будинку розміщені аптека, салон мобільного зв'язку та ще декілька магазинів. Верхні поверхи, судячи з того, що вони затягнуті риштуванням, перебувають на ремонті. На місце надзвичайної події щойно прибули декілька машин швидкої допомоги і пожежні розрахунки.
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Новина в сюжеті: Пожежа на Хрещатику