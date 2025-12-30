Бригада 'Азов' розпочала оборону на Добропільському напрямку: чим займаються бійці

На напрямку проводяться контрдиверсійні та ударно-пошукові дії, а також укріплення лінії оборони.

12-та бригада "Азов" зайняла смугу оборони на Добропільському напрямку. Про це повідомляється у Telegram-каналі 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

"Підрозділи бригади вже виконують бойові завдання в зоні відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов" і активно знищують ворожі сили. У взаємодії з підрозділами Сил оборони проводяться контрдиверсійні, ударно-пошукові дії, а також укріплення лінії оборони на напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що бригада "Азов" значно посилить вогневу міць та спроможності корпусу з пошуку та ліквідації сил ворога.

Війна в Україні - ситуація на Добропільському напрямку

Як повідомлялося, росіяни безперервно штурмують українську оборону на Добропільському напрямку в районі селищ Шахове та Софіївка. Вони там активно застосовують техніку.

Через це співвідношення втрат саме на цьому напрямку сягнуло абсурдної позначки 15:1 на користь Сил оборони України.

Речник 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прібильнов заявив, що українські захисники продовжують залишатися у Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним. За його словами, відступ з Покровська буде означати втрату панівних висот.

