Рейтинг Трампа в кінці року нижчий, ніж на даному етапі його першого терміну, - опитування

Також його рейтинг на сім пунктів нижчий, ніж у колишнього президента Джо Байдена.

В останньому опитуванні 2025 року чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа на три пункти нижчий, ніж на цьому етапі під час його першого терміну. Про це пише Forbes.

Також його рейтинг на сім пунктів нижчий, ніж у колишнього президента Джо Байдена, оскільки думка американців про економіку чинила тиск на рейтинг схвалення Трампа протягом першого року його другого терміну.

Зазначається, що Трамп завершив рік із рейтингом схвалення 39% і рейтингом несхвалення 56% у щотижневому опитуванні Economist/YouGov після спадної тенденції від початку його другого терміну, пов'язаної з його діями щодо економіки. Більше половини респондентів (51%) заявили, що, на їхню думку, економіка погіршується (останнє опитування 1550 дорослих жителів США проводили 26-29 грудня, похибка становить 3,6 пункта).

Відео дня

Згідно з опитуваннями Economist/YouGov, чистий рейтинг схвалення Трампа знизився на 17%, тоді як після першого року його першого терміну він знизився на 14%, а після першого року президентства Байдена - на 10%.

Критика на адресу Трампа

Член Палати представників, республіканець від штату Небраска Дон Бейконрозкритикував президента США Дональда Трампа за його заяви про нібито дронову атаку України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Він зазначив, що Трамп, здається, підтримав Росію, хоча республіканець нагадав, що глава Кремля часто бреше.

Вас також можуть зацікавити новини: