Графіки відключень на 31 грудня: коли не буде світла в Україні на Новий рік

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Завтра, 31 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів і обмеження потужності для промислових об'єктів. Як повідомляє "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Там радять дізнаватися час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні.

Новина буде доповнюватися...

Як писав УНІАН, РФ в ніч на 30 грудня вчергове вдарила по енергетиці Чернігівської області, залишивши без світла десятки тисяч споживачів. Заступниця міністра енергетики Ольга Юхимчук заявила, що станом на ранок 30 грудня без світла залишаються понад 75 тисяч споживачів.

Водночас у Києві та області були введені екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень тимчасово не діяли. Енергетики продовжують у посиленому режимі ліквідувати наслідки масованого обстрілу, що відбувся 27 грудня.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко повідомив, що у новорічну ніч в Україні, ймовірно, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

За його словами, в новорічну ніч зазвичай спадає навантаження, що могло б дозволити дещо збільшити обсяги постачання електроенергії. Проте на ситуацію можуть вплинути дії росіян.

