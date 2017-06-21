В Києві під час погоні за BMW сталося лобове зіткнення поліцейського авто і Lancer

У Києві в ніч проти 21 червня на вулиці Гетьмана сталася серйозна ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.

Як повідомляє Dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook, під час погоні поліцейських за BMW сталося лобове зіткнення з третім автомобілем.

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"BMW на литовській реєстрації тікав від поліції. Розвернувся на перехресті біля Караваєвих дач, почав рухатися в сторону Індустріального мосту на високій швидкості по зустрічній смузі. Поліція їхала слідом. У цей час у середній смузі в сторону Кардач рухався Lancer. За 200 метрів до перехрестя з Лебєдєва-Кумача водій Лансера, побачивши гонитву, почав пригальмовувати, його занесло і він здійснив лобове зіткнення з автомобілем поліції", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, водій BMW був нетверезий.

Постраждали водій Лансера и двоє поліцейських, вони госпіталізовані.

Як пише "Київ оперативний", побачивши патрульних, водій автомобіля BMW (держномер JDC326) різко зупинився, розвернувся через подвійну і почав набирати швидкість. Патрульні поїхали за ним, передали орієнтування іншим патрулям і почалася погоня.

"На вулиці Гетьмана, біля Кардач, інший екіпаж перекрив рух у бік Індустріального моста, але водій BMW виїхав на зустрічну смугу і на великій швидкості почав тікати від погоні. Не доїжджаючи до вул. Л. Кумача, патрульний автомобіль врізався в лобову в Mitsubishi Lancer який рухався в лівій смузі", - сказано в повідомленні.

Автомобіль BMW патрульні виявили на парковці ТРЦ Мармелад, водій зник.