На Дніпропетровщині поліцейські знайшли майже 400 кущів коноплі на соняшниковому полі (фото)

На Дніпропетровщині поліцейські знайшли майже 400 кущів коноплі на соняшниковому полі. Про це повідомляє поліція області.

Поля із соняшником та міжряддями коноплі оперативники викрили поблизу селищ Іванівка та Бровки Васильківського району Дніпропетровської області. На одному полі поліцейські нарахували понад 40 кущів, на іншому – майже 340 кущів нарковмісної рослини.

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Коноплю правоохоронці вирвали та вивезли, зразки направили на експертизу. Заходи зі знищення посівів проводяться в рамках операції «Мак», яка наразі проходить по всій території України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення причетних до злочину осіб.

Раніше поліція заарештувала 20-річного харків'янина, який організував нарколабораторію.