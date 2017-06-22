Зниклу в Києві сімейну пару знайшли жорстоко вбитою

21 червня близько 21 години на занедбаній свинофермі у селі Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області знайшли жорстоко вбите молоде подружжя.

Їхні тіла закопали на території ферми, перед цим завдавши численних ножових поранень, передає Високий вал.

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Як стало відомо виданню із власних джерел, вбитим подружжям є Ольга та Віталій Зубенки з Києва. Вони зникли та не виходили на зв’язок із родичами з 15 червня.

Як повідомляли ЗМІ, у Польщі знайшли жорстоко вбитою українку: вона була побита, зі зв’язаними руками та прив’язаним до шиї каменем.