Зниклу в Києві сімейну пару знайшли жорстоко вбитою
15:31, 22 червня 2017Інциденти
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Віталія та Ольгу Зубенків, про зникнення яких днями стало відомо у соцмережах, знайшли мертвими.
Подружжя знайшли жорстоко вбитим / фото val.ua
21 червня близько 21 години на занедбаній свинофермі у селі Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області знайшли жорстоко вбите молоде подружжя.
Їхні тіла закопали на території ферми, перед цим завдавши численних ножових поранень, передає Високий вал.
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Як стало відомо виданню із власних джерел, вбитим подружжям є Ольга та Віталій Зубенки з Києва. Вони зникли та не виходили на зв’язок із родичами з 15 червня.
Як повідомляли ЗМІ, у Польщі знайшли жорстоко вбитою українку: вона була побита, зі зв’язаними руками та прив’язаним до шиї каменем.
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