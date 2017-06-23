Внаслідок вибуху позашляховика у центрі Києва травмовано чоловіка (фоторепортаж)
Лікарі надають 47-річному чоловіку медичну допомогу.
Внаслідок вибуху в автомобілі у Шевченківському районі Києва травмований чоловік.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції України в м.КИєві, о 10:36 у чергову частину Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на перехресті вулиць Тургєнівська-Полтавська.
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Вибух пролунав у позашляховику: пошкоджена передня частина транспортного засобу.
Наразі там працюють правоохоронці. Встановлюються обставини події.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, 1970 р.н., лікарі надають йому медичну допомогу, а також пошкоджені припарковані поруч автомобілі і фасади будівель.
Інформація про події внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.