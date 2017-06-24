Масова бійка в'язнів у Шосткінській колонії сталася через побитого "авторитета"

Масова бійка в'язнів у Шосткінській виправно-трудовій колонії № 66 середнього рівня безпеки, в результаті якої від отриманих травм загинув засуджений, сталася через побитого впливового ув’язненого, так званого «авторитета».

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 червня на брифінгу повідомив начальник відділу прокуратури Сумської області Сергій Вакула.

За його інформацією, заворушення сталися 22 червня між третьою та четвертою годинами ранку, коли засуджені не поділили так звану «тюремну касу», й один із чотирьох в'язнів образив, а потім і побив місцевого «авторитета». Останній вирішив помститися і покликав на допомогу.

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«Картину того, як відбувалася бійка, слідчим вдалося встановити із камер відеоспостереження. Засуджений, який є «головним» серед ув'язнених, вирішив помститися і підбурив інших в'язнів. Ті за допомогою відмички вийшли зі свого житлового приміщення і пішли до іншого, де непокірні забарикадувалися в одному з приміщень. Туди для розправи прорвалися від 30 до 50 осіб. Бійка тривала годину: в хід пішли стільці та ніжки від ліжок», - повідомив Вакула.

За його словами, весь цей час працівників колонії, озброєних лише гумовими кийками, засуджені тримали в оточенні й не давали вплинути на ситуацію, а розблокували їх лише тоді, коли розправа закінчилася. Ув'язнені самі винесли на плац потерпілих на ковдрах.

Троє засуджених отримали тілесні ушкодження, четвертий помер від травми голови до приїзду швидкої допомоги.

Загиблому, який саме й побив «авторитета», був 41 рік, він житель Білопільського району Сумської області. Наприкінці цього року мав виходити на волю після 14-річного ув'язнення, яке відбував за вбивство чоловіка.

Один із потерпілих в тій бійці знаходиться в Шосткинської райлікарні, ще один - в медчастині виправної установи, ще двох, в тому числі й «авторитет», утримують у дисциплінарному ізоляторі.

Прокуратура розслідує факт загибелі засудженого, а також з'ясовує, чи були адекватними дії працівників ВТК у тій ситуації.

«Спочатку було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (убивство) Кримінального кодексу України, яке перекваліфікували на ч. 2 ст. 121 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого) ККУ. Відкрито також кримінальні провадження за ч.2 с. 343 і ч.1 ст. 345 (перешкоджання виконанню обов'язків співробітникам правоохоронного органу та погроза на адресу співробітника правоохоронних органів) ККУ. Опитані ув'язнені ніяких свідчень не дають», - зазначив Вакула.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 червня в Шосткінській виправній колонії № 66 сталася масова бійка, внаслідок якої від отриманих травм загинула одна особа.