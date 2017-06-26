У Харкові вбили іноземного студента

Сьогодні вночі у Харкові вбили іноземця. Як повідомили у відділі комунікації облУНП, близько 2:50 в Київський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сумській біля одного з нічних клубів лежить чоловік без ознак життя.

На місце виїхали слідчо-оперативна група та керівництво райвідділу, які виявили тіло 24-річного хлопця з ножовими пораненнями. Загиблий виявився громадянином Марокко, він навчався в одному з харківських вузів.

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Правоохоронці вилучили запис з камер відеоспостереження на вулиці, її зараз вивчають. Також поліція встановлює і опитує свідків події. Відомо, що вбивству передувала бійка чотирьох людей неподалік від клубу, один з яких– загиблий. Чи був іноземний студент напідпитку, зараз встановлює експертиза.

Слідчий відділ відкрив кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".