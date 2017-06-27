У Київській області депутату сільради загрожує до 7 років в'язниці за стрілянину по людях

Прокуратура Київської області повідомила про підозру 54-річному депутату Старооржицкої сільської ради Згурівського району у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

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Встановлено, що депутат, разом зі своїм сином, здійснюючи сільськогосподарські роботи на орендованому полі, перекрили проїзд сільськогосподарською технікою. В подальшому між ними та двома чоловіками, які хотіли проїхати по полю на автомобілі, виник конфлікт, під час якого депутат вистрілив у чоловіків з рушниці і поранив їх.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.