Вибух авто у Києві: ЗМІ назвали ім’я загиблого начальника резерву ГУР

У Києві внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник резерву ГУР Міноборони Максим Шаповал. Про це пише «Страна.ua», з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Видання пише, що особу загиблого вдалось встановити завдяки знайденій службовій посвідці.

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Як повідомив у коментарі УНІАН директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, "під час вибуху автомобіля в Києві загинув військовий".

Він зазначив, що відкрито кримінальне провадження за статею "теракт".

Як повідомляв УНІАН раніше, у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль. В результаті події загинув водій. На місці інциденту працюють поліцейські, медики, пожежники. Рух транспорту по вулиці перекрили.