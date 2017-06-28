На Кіровоградщині сталася масштабна сутичка між поліцією та АТОвцями (відео)

Ввечері 27 червня у селі Бережанка Кіровоградської області сталися сутички під час спроби рейдерського захоплення фермерського підприємства, як повідомляє ТСН.

Ветеран батальйону "Донбас" і власник охоронного підприємства Євген Шевченко заявив про те, що бійці "Донбасу" і "Айдара" допомагали місцевому фермеру завадити титушкам здійснити силове захоплення підприємства.

"Рейдери з охоронної компанії "Борисфен", яку контролює народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза спробували захопити головний офіс підприємства, але повстали селяни. Поліція на виклики не приїжджала протягом двох годин. Приїхали вже по факту, коли селяни розбили "титушок" і власноруч затримали 31 особу", - йдеться у повідомленні Євгена Шевченка у Facebook.

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Він стверджує, що власника підприємства викликали на допит до прокуратури, звідки його нібито госпіталізували із серцевим нападом.

За словами Шевченка, у село стягнули Нацгвардію та спецпідрозділи поліції, а силовики буцімто "без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян". За його словами 20 людей були госпіталізовані з різними травмами.

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Євген Шевченко стверджував, що пілся затримання АТОвців та місцевих жителів намагалися вивезти автобусами до Умані Черкаської області. Селяни, натомість, заблокували рух автобусів. Згодом, пише Шевченко, на місце прибули глава ОДА та керівництво обласної поліції, і затриманих відпустили.

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Прокоментували інцидент і у поліції. Так, керівник поліції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив про те, що конфлікт у селі провокували обидві сторони, а поліція забезпечувала правопорядок та безпеку людей.

"У господарському спорі через майнові права обидві сторони залучають на підтримку сторонніх осіб, тим самим провокують конфлікт. Нині на території навколо спірної ділянки у Кіровоградському районі в цілодобовому режимі несуть службу працівники поліції. Завдання поліції – забезпечення безпеки людей, забезпечення правопорядку і спокою у населеному пункті та на прилеглій до сільгосппідприємства території", - написав він.

Він наголосив, що силовики не втручатимуться у майнові спори, але будуть припиняти спроби дестабілізувати ситуацію, зокрема і силовими методами.

У штабі блокади Донбасу повідомили, що всіх затриманих випустили.