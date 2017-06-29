У Дніпрі водій збив візочок із дитиною та зник із місця ДТП

У Дніпрі цієї ночі воді на авто збив візок із дитиною та втік із місця події. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається також, що жінка із візочком переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході

Водій автомобіля «Daewoo Lanos» рухався по проспекту з боку вул. Воронезької в напрямку вул. Василя Сухомлинського. В районі будинку № 106 він здійснив наїзд на дитячу коляску з дитиною всередині, з якою жінка перетинала проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Після скоєння ДТП водій залишив місце пригоди.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Дніпра сталася ДТП з постраждалими. Мікроавтобус Mercedes рухався по вулиці Воскресенській в бік центру, зупинився на світлофорі перед вулицею Святослава Хороброго. Як розповів очевидець аварії, світлофор за перехрестям загоряється на 20 секунд раніше, ніж той, що перед вулицею Святослава Хороброго.