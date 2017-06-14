У центрі Дніпра сталася ДТП з постраждалими (фото, відео)

У центрі Дніпра сталася ДТП з постраждалими. Про це повідомляє Інформатор.

Мікроавтобус Mercedes рухався по вулиці Воскресенській в бік центру, зупинився на світлофорі перед вулицею Святослава Хороброго. Як розповів очевидець аварії, світлофор за перехрестям загоряється на 20 секунд раніше, ніж той, що перед вулицею Святослава Хороброго.

«Я їхав на машині біля автомобіля Mercedes, водій даного авто не подивився на той світлофор, почав рух раніше, ніж потрібно, тому і сталася аварія. Я намагався його зупинити, дати йому сигнал, що їхати рано, але не вийшло», — розповів очевидець.

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В цей час по вулиці Святослава Хороброго рухався BMW. Очевидці розповіли, що автомобіль їхав на зелений, а на його шляху з'явився Mercedes. Водій BMW намагався уникнути зіткнення, але все одно не встиг загальмувати.

Водія BMW госпіталізували в лікарню імені Мечникова, у нього травма голови і колін. Також на пасажирському сидінні була дівчина, у неї пошкоджена грудна клітина. Водій мікроавтобуса не постраждав.

На місці події працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Деталі ДТП з'ясовуються.

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