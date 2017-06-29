Бориспільська траса зупинилася через страшну аварію (фото)

Сьогодні вранці на Бориспільській трасі у бік аеропорту сталася серйозна ДТП. Там, після зіткнення автомобілів Suzuki і Daewoo, останній загорівся. Автомобілі перекрили три смуги руху, в результаті чого утворилася величезна пробка.

На місці ДТП працює кілька карет "швидкої" і поліція.