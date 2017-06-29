Бориспільська траса зупинилася через страшну аварію (фото)
13:12, 29 червня 2017Інциденти
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Уникнути потерпілих не вдалося, за попередніми даними їх не менше 5.
На місці аварії працюють медики і поліція \ Київ оперативний
Сьогодні вранці на Бориспільській трасі у бік аеропорту сталася серйозна ДТП. Там, після зіткнення автомобілів Suzuki і Daewoo, останній загорівся. Автомобілі перекрили три смуги руху, в результаті чого утворилася величезна пробка.
В аварії постраждали кілька людей \ Київ оперативний
На місці ДТП працює кілька карет "швидкої" і поліція.
Из-за аварии на Бориспольской трассе движение в направлении столичного аэропорта парализовано
В результаті ДТП один з автомобілів загорівся \ Київ оперативний
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