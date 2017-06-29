У Києві "полковник" на позашляховику підрізав велосипедиста і поскаржився на нього поліції

"Сьогодні в районі вулиці Набережно-Хрещатицька, 27, водій авто Jeep, держ номер AA0990BE, вирішив провчити велосипедиста, який, на його думку, трохи раніше завадив йому проїхати", - повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Читайте такожНа Донеччині нетверезий водій позашляховика протаранив блокпост (фото)

"Він обігнав мене, дочекався, коли я під'їду до нього, і різким маневром вправо повністю перегородив мені шлях, що призвело до зіткнення і падіння", - розповів спортсмен-велосипедист Максим Мазур.

В результаті інциденту було пошкоджено велосипед спортсмена, сам він отримав подряпину.

Як повідомляється, водій представився полковником. Свої дії він мотивував тим, що "в місті велосипедисти тільки заважають руху". Наполягав на своїй правоті і погрожував. Але після того, як він показав поліцейським запис зі свого відеореєстратора - його попередньо визнали винним в аварії.

За словами спортсмена, інцидент не вичерпаний - водій позашляховика пообіцяв "затягати його по судах".

"Менталітет багатьох водіїв не дозволяє велосипедистам безпечно їздити по дорозі. [...] Я вже скоріше хочу виїхати з країни, щоб нормально можна було тренуватися і не переживати за своє життя на дорозі", - прийшов він до сумного висновку.