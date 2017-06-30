У Чорнобильській зоні зменшили площу пожежі вдвічі - ДСНС

Під час ліквідації пожужі у Чорнобильській зоні рятувальники зменшили вдвічі площу горіння. Про це йдеться в оперативній інформації на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 8:45 год. 30 червня гасіння пожежі триває. Протягом ночі площу пожежі зменшено з 25 до 12 га", - йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомили, що 29 червня о 12:35 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 20 га.

Для проведення повітряної розвідки та гасіння пожежі від ДСНС залучено вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм та 2 літаки АН-32П, якими з початку робіт здійснено 8 вильотів (скинуто 64 м3 води).

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Окремо, вчора ввечері у соціальній мережі Facebook міністр екології України Остап Семерак з приводу пожежі повідомив, що російські засоби масової інформації розповсюджують неправдиву інформацію про підвищення радіаційного фону.

"В зоні відчуження триває досить масштабна пожежа. ДСНС в повній мірі здійснюють заходи для її ліквідації. Водночас деякі російські ЗМІ вже розповсюджують брехливу інформацію щодо начебто значного підвищення радіації. Тому я дав доручення керівництву ДП з управління зоною відчуження оперативно інформувати українські та світові ЗМІ щодо реальної ситуації. Прошу журналістів бути пильними і не розповсюджувати фейки. Також наголошую, що у зоні проводяться планові заходи щодо запобігання пожежам. Йдеться і про підтоплення територій, і про планові рубки пожежозахисних смуг", - заявив Семерак.

Як повідомляв УНІАН, у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Київської області виникла пожежа (низова) на площі близько 25 га.