У зоні відчуження вирує пожежа на площі близько 25 га

У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення Київської області станом на 20.00 триває пожежа (низова) на площі близько 25 га.

Про це йдеться у оперативній інформації щодо ліквідації пожежі, опублікованій о 21.00 на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"29 червня о 12.35 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення на території Луб’янського лісництва попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги сталося загорання порубкових решток деревини та лісової підстилки, яке розповсюдилось на площу близько 20 га", - йдеться у повідомленні.

Для проведення повітряної розвідки та гасіння пожежі від ДСНС було залучено вертоліт МІ-8 з водозливним пристроєм, яким зроблено 5 скидів води загальним об’ємом 10 куб. м, та 2 літаки АН-32П.

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Усього до гасіння пожежі залучено 102 чол. особового складу та 22 од. техніки, з них від ДСНС 63 чол. особового складу та 11 од. техніки, у тому числі вертоліт МІ-8 та 2 літаки АН-32П.

Крім того, додатково приведено у готовність 50 чол. особового складу та 10 од. техніки Київської, Житомирської областей та м. Києва.

"Станом на 20.00 29 червня площа пожежі (низова) складає близько 25 га. Гасіння пожежі триває", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Луганській області від удару блискавки загорівся дах житлового будинку.