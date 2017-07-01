У Вінниці в магазин одягу кинули вибухівку, після чого там почалася пожежа

У Вінниці в магазин одягу двоє невідомих кинули вибухівку, після чого там почалася пожежа. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"Сьогодні близько 11:00 в р. Вінниці по вулиці Стуса двоє невідомих кинули вибуховий предмет в приміщення магазину одягу, в результаті чого почалася пожежа. Вогонь швидко локалізували та загасили рятувальники. На місці події працюють поліцейські-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці підриву авто розвідника: вибухівку заклали знизу машини

За попередніми даними, до магазину під'їхали двоє на мотоциклі Suzuki біло-синього кольору. Водій і пасажир були в мотоциклетних шоломах синього кольору. В момент, коли співробітниця магазину відкривала приміщення, один з чоловіків бризнув невідомою речовиною в її обличчя. Інший підозрюваний кинув вибухівку у двері магазину. Після цього обидва втекли на мотоциклі.

Після дзвінка на лінію 102 на місце події виїхали правоохоронці та "швидка".

Працівниці магазину надали медичну допомогу, її життю нічого не загрожує. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Пожежники швидко локалізували та загасили вогонь.

Поліція ввела план "Перехоплення", щоб затримати порушників.

В діях двох осіб вбачають ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомити інформацію про події або підозрюваних, конфіденційність гарантують.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, обрушилося будівля університету торгівлі.