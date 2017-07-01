У Києві через зливу сталося ДТП, є загиблий

У Києві на перетині Окружної та Газопровідної зіштовхнулись кросовер і вантажівка, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

"Смертельне ДТП у Києві на Окружній/Газопровідній: зіткнулися кросовер і вантажівка. Одна людина загинула. Інша у важкому стані госпіталізована. На місці працює поліція і оперативно-слідча група", - йдеться в повідомленні.

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У вантажному автомобілі був чоловік з дитиною, обидва не постраждали, повідомляє "Київ оперативний".

Зазначається, що однією з причин занесення авто міг бути дощ.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі водій збив коляску з дитиною і втік з місця ДТП.