У Києві через зливу сталося ДТП, є загиблий
20:45, 01 липня 2017Інциденти
1105 0
Ще одна людина госпіталізована у важкому стані.
Однією з причин аварії могла бути дощ / "Київ оперативний"
У Києві на перетині Окружної та Газопровідної зіштовхнулись кросовер і вантажівка, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.
Смертельне ДТП у Києві / "Київ оперативний"
"Смертельне ДТП у Києві на Окружній/Газопровідній: зіткнулися кросовер і вантажівка. Одна людина загинула. Інша у важкому стані госпіталізована. На місці працює поліція і оперативно-слідча група", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБориспільська траса зупинилася через страшну аварію (фото)
У вантажному автомобілі був чоловік з дитиною, обидва не постраждали, повідомляє "Київ оперативний".
Смертельне ДТП у Києві / "Київ оперативний"
Зазначається, що однією з причин занесення авто міг бути дощ.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі водій збив коляску з дитиною і втік з місця ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter