У Києві через зливу сталося ДТП, є загиблий

20:45, 01 липня 2017
Інциденти
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Ще одна людина госпіталізована у важкому стані.

Однією з причин аварії могла бути дощ /

У Києві на перетині Окружної та Газопровідної зіштовхнулись кросовер і вантажівка, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

Смертельне ДТП у Києві /

"Смертельне ДТП у Києві на Окружній/Газопровідній: зіткнулися кросовер і вантажівка. Одна людина загинула. Інша у важкому стані госпіталізована. На місці працює поліція і оперативно-слідча група", - йдеться в повідомленні.

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У вантажному автомобілі був чоловік з дитиною, обидва не постраждали, повідомляє "Київ оперативний".

Смертельне ДТП у Києві /

Зазначається, що однією з причин занесення авто міг бути дощ.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі водій збив коляску з дитиною і втік з місця ДТП.

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Теги: #дтп в Києві