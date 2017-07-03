У Львові біля школи знайшли саморобну вибухівку (фото)

У неділю, 2 липня, на території ЗОСШ № 15 було виявлено саморобний вибуховий пристрій. Про це інформує департамент з цивільного захисту ЛОДА.

«На відстані 15 м від будівлі було виявлено підозрілий предмет (балон пропан-бутану 500 г, до якого примотані елементи живлення від мобільних телефонів з написами Nokia та Samsung, двох електричних плат, USB шнура, корпусів спалахувачів до мисливських патронів в кількості 13 шт.», – йдеться у повідомленні.

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Спеціалісти вибухово-технічного відділу знешкодили предмет на території школи і взяли для дослідження.

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