За вчинення смертельної ДТП у Києві депутат засуджений до 6 років в'язниці

20:40, 03 липня 2017
Інциденти
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Депутат райради, перебуваючи в нетверезому стані за кермом Toyota Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу і врізався в автомобіль з подружньою парою.

Нетверезий депутат виїхав на зустрічну смугу на Кільцевій дорозі в Києві, намагаючись сховатися від поліції / Фото Надія Максимець via Facebook

Святошинським райсудом Києва сьогодні оголошено обвинувальний вирок депутату Макарівської райради Київщини за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками, що сталася 29 липня минулого року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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«У судовому засіданні встановлено, що депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем «Волга». Внаслідок ДТП двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер. Експертиза виявила у крові депутата 1,85 проміле алкоголю», - йдеться в повідомленні.

Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом строком на 3 роки.

На даний час обвинувачений перебуває у СІЗО до вступу вироку у законну силу.

Як повідомляв УНІАН, депутат Макарівської райради Київської області Матвій Євсеєнко в ніч на 29 липня 2016 року виїхав на зустрічну смугу на Кільцевій дорозі у Києві, намагаючись втекти від поліції.

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