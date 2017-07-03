За вчинення смертельної ДТП у Києві депутат засуджений до 6 років в'язниці

Святошинським райсудом Києва сьогодні оголошено обвинувальний вирок депутату Макарівської райради Київщини за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками, що сталася 29 липня минулого року.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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«У судовому засіданні встановлено, що депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення з автомобілем «Волга». Внаслідок ДТП двоє людей, які перебували у «Волзі», отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер. Експертиза виявила у крові депутата 1,85 проміле алкоголю», - йдеться в повідомленні.

Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортом строком на 3 роки.

На даний час обвинувачений перебуває у СІЗО до вступу вироку у законну силу.

Як повідомляв УНІАН, депутат Макарівської райради Київської області Матвій Євсеєнко в ніч на 29 липня 2016 року виїхав на зустрічну смугу на Кільцевій дорозі у Києві, намагаючись втекти від поліції.