У Чорноморську на Одещині побили депутата міськради

У Чорноморську (колишній Іллічівськ) Одеської області невідомий зловмисник побив депутата Чорноморської міської ради Дмитра Гапоненка (фракція «Відродження»). Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, до поліції надійшла заява від депутата Чорноморської міськради про те, що 3 липня близько 23.50 на нього скоєно напад у під'їзді багатоповерхового будинку, в якому він живе.

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«Зі слів заявника, коли він увійшов до під'їзду і зупинився в очікуванні ліфта, між першим і другим поверхом перебував невідомий чоловік. Останній, побачивши потерпілого, швидко спустився і завдав удари кулаком по обличчю», - повідомили в поліції.

Зловмисник втік.

Як відзначили в главку, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначено судово-медичну експертизу.

У понеділок, 3 липня, у 33-річного депутата, який є уродженцем Києва, був день народження.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, потерпілий - депутат Чорноморського міської ради Дмитро Гапоненко. За словами самого депутата, пограбування виключається, оскільки зловмисник нічого не взяв. Він не виключає, що напад може бути пов'язаний з його депутатською діяльністю.