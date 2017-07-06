На Волині чоловік упав у 25-метровий колодязь і провів там кілька діб

У Волинській області рятувальники допомогли чоловікові, який впав у 25-метровий колодязь на околиці Володимира-Волинського та провів у ньому кілька діб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Волинській області, про чоловіка, який впав у закинуту криницю, учора, 5 липня, о 13:28 повідомили його рідні. Вони шукали чоловіка вже протягом кількох днів.

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Рятувальники встановили, що на дні 25-метрового колодязя, в якому немає води, перебуває знесилений чоловік. Вони викликали швидку медичну допомогу та повідомили про надзвичайний випадок поліцію.

Рятувальники витягли чоловіка з колодязя за допомогою пожежного поясу та рятувальної мотузки.

53 – річний потерпілий знаходився у шоковому стані, але при свідомості. Працівники ДСНС поклали постраждалого на ноші та передали працівникам «швидкої». Його одразу доправили до лікарні.

«Наразі стан потерпілого важкий, діагноз – синдром тривалого здавлення та загальне переохолодження», - розповів керівник рятувальної операції Олександр Бенеда.