У Харкові чоловік скоїв самогубство за допомогою болгарки

У Харкові чоловік скоїв самогубство болгаркою. Про це повідомляє прес-служба НП Нацполіції в Харківській області.

Трагедія сталася в одному з житлових будинків Харкова.

"41-річний харків’янин наніс собі смертельні тілесні ушкодження болгаркою. Попередньо встановлено, що чоловік запустив прилад в дію та кинувся на нього головою. Від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці", - йдеться у повідомленні.

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Як розповідає дружина загиблого, їх спільна дитина хворіє на цукровий діабет. Цей факт загиблий чоловік важко сприймав.

Наразі поліція встановлює обставини події та причини, які призвели до трагедії. Факт події внесено до журналу єдиного обліку повідомлень.