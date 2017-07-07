В аеропорту Дніпра затримали контрабандиста зі скіфськими скарбами

У дніпровському аеропорту був затриманий 37-річний місцевий житель, який намагався вивезти в Тель-Авів старовинні предмети скіфської епохи.

Читайте такожВ Одесі двоє наркоторговців ховали психотропи в каналізації і намагалися втекти від поліції на таксі (відео)

Як повідомляє 5 канал, під підкладкою валізи прикордонники спільно з оперативниками СБУ знайшли 15 скіфських наконечників для стріл і 18 монет часів існування грецького поселення Ольвія (VІ століття до нашої ери - IV століття нашої ери), так звані «дельфіни».

Всі ці предмети мають історичну та культурну цінність і не можуть вивозиться за межі України. Правоохоронці відкрили за фактом контрабанди кримінальне провадження.