На Донетчині загинув шахтар під час виконання робіт
02:02, 09 липня 2017Інциденти
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Ще один шахтар був травмований.
Держпраці веде розслідування / фото УНІАН
У суботу, 8 липня, на шахті "Росія" держпідприємства "Селидіввугілля" у місті Новогродівка Донецької області стався груповий нещасний випадок, як пише ТСН.
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"Один кріпильщик загинув, один травмований, двоє змогли покинути місце аварії. На відкатному штрекові 4 прохідники здійснювали перекріплення гірничних виробків. Паспорта на такі роботи не було, що є порушення виробничого процесу. Держпраці веде розслідування", - написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
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