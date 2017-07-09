На Донетчині загинув шахтар під час виконання робіт

У суботу, 8 липня, на шахті "Росія" держпідприємства "Селидіввугілля" у місті Новогродівка Донецької області стався груповий нещасний випадок, як пише ТСН.

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"Один кріпильщик загинув, один травмований, двоє змогли покинути місце аварії. На відкатному штрекові 4 прохідники здійснювали перекріплення гірничних виробків. Паспорта на такі роботи не було, що є порушення виробничого процесу. Держпраці веде розслідування", - написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.