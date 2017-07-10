Конфлікт із стріляниною у центрі Миколаєва: одна людина загинула, двоє поранені
Встановлюються всі обставини інциденту.
У центрі Миколаєва ввечері 8 липня внаслідок конфлікту зі стріляниною до лікарні госпіталізували трьох чоловіків, один з яких не приходячи до тями, помер у медичному закладі.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, близько 22:37 надійшов сигнал про госпіталізацію поранених віком 29, 31 і 44 років.
«Двоє із них отримали вогнепальні поранення у стегно та голень, а третій – з травмами голови, різаниною раною лоба та пораненнями ноги, не приходячи до тями, помер у медичному закладі.
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Подія відбулася в центрі міста на перехресті вулиць Соборна та Адміральська.
«Зі слів свідків правоохоронцям стало відомо, що між громадянами стався конфлікт зі стріляниною. Жоден з учасників конфлікту не звернувся до поліції із заявою», - підкреслили в поліції.
Співробітники слідчо-оперативної групи під час огляду місця події вилучили зброю та гільзи, які направленні на експертне дослідження.
Слідчими Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Проводиться розслідування, в ході якого будуть встановленні всі обставини події. Також вирішуються питання про додаткову кваліфікацію.