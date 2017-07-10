У Києві біля школи знайшли мінометну міну часів Другої світової війни

У Києві виявлено на території однієї із шкіл та знищено мінометну міну ММ-81 часів Другої світової війни. Як повідомляє прес-служба столичного Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, міну було виявлено вчора на території однієї із шкіл столиці у пров. Польовому, що у Солом’янському районі столиці, під час проведення земельних робіт.

Вибухонебезпечний предмет вилучено та знищено на полігоні.

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Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 514 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повыдомляв УНІАН раніше, у Харкові через неправдиве повідомлення про мінування будівлі облдержадміністрації правоохоронці евакуювали 100 людей.