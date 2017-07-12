У Борисполі в квартирі багатодітної сім'ї прогримів вибух

Правоохоронці встановлюють причину вибуху на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку в Борисполі. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

"В Борисполі в квартирі, розташованій на першому поверсі 9-ти поверхового будинку, стався вибух - вибиті шибки, з людей ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, фахівці-вибухотехніки, викликані інші архітектурно-експертні служби", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що в квартирі проживає багатодітна сім'я, газ був відключений ще в 2015 році. На момент вибуху мешканців будинку не було.

Працівники поліції при огляді місця події виявили обвуглену побутову техніку - пральну машину. Причини вибуху встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня о 13.35 ставсявибух у житловому будинку біля станції метро «Голосіївська» в Києві. За попередньою інформацією правоохоронних органів, в будівлі міг вибухнути газ. Причини з'ясовуються. В результаті вибуху загинули дві людини і постраждали шестеро.