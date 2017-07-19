В одеському СІЗО арештанта зарізали співкамерники - ЗМІ

Вчора, 18 липня, ввечері в одеському слідчому ізоляторі зарізали одного з арештантів, який чекав суду у справі про розбій, вчинений у Суворовському районі. Про це «Думській» повідомило джерело в одеській прокуратурі.

«Вбивство сталося в третьому корпусі слідчого ізолятора. Контролери передали в одну з камер горілку — за хабар, зрозуміло. Після вживання спиртного в камері там почалася бійка. В результаті один з підслідних був убитий — співкамерник застромив у нього заточку»,- розповів наш співрозмовник.

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Щодо інциденту відкрито кримінальне провадження за ст. 115 - умисне вбивство, проводиться розслідування.

Раніше в Миколаївській колонії ув'язнений за 12 днів до виходу на свободу побив до смерті іншого.