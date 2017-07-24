У "Борисполі" затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол за вбивство
14:55, 24 липня 2017Інциденти
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Чоловіка передали співробітникам Нацполіції.
Ілюстрація / REUTERS
Сьогодні в пункті пропуску «Бориспіль» затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол за вбивство.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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В повідомленні сказано, що прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Туреччини 1973 року народження, який планував вилетіти рейсом «Київ – Стамбул». При цьому зазначається, що відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, де його розшукували за вчинення ненавмисного вбивства.
В ДПС України зазначають, що затриманого «передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій».
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