У "Борисполі" затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол за вбивство

Сьогодні в пункті пропуску «Бориспіль» затримали громадянина Туреччини, якого розшукує Інтерпол за вбивство.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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В повідомленні сказано, що прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Туреччини 1973 року народження, який планував вилетіти рейсом «Київ – Стамбул». При цьому зазначається, що відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, де його розшукували за вчинення ненавмисного вбивства.

В ДПС України зазначають, що затриманого «передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій».