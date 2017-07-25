Вбивство бійців АТО у Дніпрі: затримано двох підозрюваних

У Дніпрі у лікарні ім. Мечникова перебувають четверо чоловіків, які підозрюються у нападі на учасників АТО в ресторані «Дім», у результаті якого двоє людей загинули, ще кілька осіб дістали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки головного управління національної поліції в Дніпропетровській області Олег Грозь.

За його словами, чоловіки отримали поранення в результаті перестрілки. Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (по ст. 208 Кримінального кодексу) – їх взято під охорону в лікувальному закладі.

«Роль ще двох учасників конфлікту, які перебувають у лікарні, досліджується в процесі слідства», - уточнив Грозь.

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За його словами, в результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

За словами Грозя, троє з нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в результаті вчорашньої перестрілки на проспекті Гагаріна загинули двоє учасників АТО, ще п‘ять осіб дістали поранення.