У Харкові внаслідок ураження струмом на батуті загинула 17-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції сьогодні, 30 липня, о 16:00 від перехожих.

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За відомостями поліції, 17-річна харків’янка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми.

Правоохоронці встановили, що дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку. Наразі слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного випадку. Обставини події з’ясовуються.