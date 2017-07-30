У Харкові внаслідок ураження струмом на батуті загинула 17-річна дівчина

22:23, 30 липня 2017
Інциденти
1076 0

17-річна харків’янка працювала оператором на батуті, дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням.

дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням

У Харкові внаслідок ураження струмом на батуті загинула 17-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції сьогодні, 30 липня, о 16:00 від перехожих.

Читайте такожНамагаючись зробити селфі, 18-річний львів'янин упав з мосту і отримав опіки 50% тіла

За відомостями поліції, 17-річна харків’янка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми.

Правоохоронці встановили, що дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку. Наразі слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного випадку. Обставини події з’ясовуються.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #дівчину вдарило струмом#ураження струмом людини