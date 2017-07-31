У Сумах перехожі завадили жінці викрасти дворічного хлопчика

У Сумах небайдужі громадяни допомогли поліції затримати жінку при спробі викрасти дитину. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області, 30 липня об 11.11 на лінію «102» надійшло повідомлення, що жінка намагалась вкрасти малолітнього хлопчика.

Згідно із повідомленням, на місце події були направлені екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції. Там правоохоронцям двоє чоловіків передали щойно затриману ними жінку, яка декілька хвилин тому намагалась викрасти дитину і втекти.

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«Дитина – дворічний хлопчик разом із своєю 14-річною тіткою також був поруч. Заплакана дівчинка пояснила, що вела племінника до батьків, які очікували на них в церкві, коли на вулиці до них підбігла незнайома жінка, схопила його і почала тікати. На крики про допомогу відгукнулись небайдужі перехожі. Вже у відділку поліції жінка розповіла, що відібрала дитину, бо відчула до неї материнські почуття. В подальшому зізналась – хлопчика планувала використовувати для жебракування», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні відносно зловмисниці відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавленні волі або викрадення малолітньої особи) Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.