Посадовців "Лисичанськвугілля" викрили у розкраданні майже 2 тисяч тонн вугілля

Співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання продукції посадовцями Лисичанськвугілля у районі проведення антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Правоохоронці встановили, що чиновники акціонерного товариства, яке на 100 відсотків належить державі, штучно занижували обсяги видобутку вугілля. Не відображену у документації продукцію вони реалізовували комерційним структурам, а гроші привласнювали.

Співробітники спецслужби задокументували нелегальний продаж посадовцями майже двох тисяч тонн вугілля приблизною вартістю десять мільйонів гривень.

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Оперативники СБ України спільно з прокуратурою провели обшуки у приміщеннях товариства, його структурних підрозділах, на вугільних майданчиках та за місцями проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили технічну документацію, угоди на продаж вугілля, які свідчать про незаконну реалізацію посадовцями державної продукції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. У його рамках накладено арешт на видобуте підприємством вугілля у відокремлених підрозділах та місцях зберігання. Триває досудове слідство.

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