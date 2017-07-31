У Харкові рятувальники витягли з пральної машини семирічного хлопчика

В Харкові рятувальники звільнили 7-річного хлопчика, який застряг в пральній машині. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Читайте такожПід Харковом горять склади, є постраждалі (фото)

Зазначається, що в суботу в Харкові на номер «101» надійшло повідомлення про те, що дитина опинилась затиснутою в пральній машині в квартирі.

«З’ясувалось, що хлопчик 2010 року народження під час гри у схованки із сестрою заліз до пральної машини з якої потім ніяк не міг самостійно вибратись», - йдеться в повідомленні.

В ДСНС розповіли, що рятувальники намастили хлопця та барабан пральної машини звичайною рослинною олією, і дитина з легкістю вислизнула із пастки. Вся операція була проведена менш ніж за 20 хвилин