У Харкові рятувальники витягли з пральної машини семирічного хлопчика
Хлопчик заліз у барабан, граючись в хованки.
В Харкові рятувальники звільнили 7-річного хлопчика, який застряг в пральній машині. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
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Зазначається, що в суботу в Харкові на номер «101» надійшло повідомлення про те, що дитина опинилась затиснутою в пральній машині в квартирі.
«З’ясувалось, що хлопчик 2010 року народження під час гри у схованки із сестрою заліз до пральної машини з якої потім ніяк не міг самостійно вибратись», - йдеться в повідомленні.
В ДСНС розповіли, що рятувальники намастили хлопця та барабан пральної машини звичайною рослинною олією, і дитина з легкістю вислизнула із пастки. Вся операція була проведена менш ніж за 20 хвилин