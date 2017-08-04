У львівській психлікарні пацієнт захопив у заручники кілька десятків хворих, поліція вдалася до штурму

23:21, 04 серпня 2017
Інциденти
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Патрульні локалізували зловмисника та звільнили людей – десятеро отримали тілесні ушкодження, шестеро з них госпіталізовані, троє з яких у важкому стані.

Пацієнт у львівській психіатричні лікарні захопив заручників / фото facebook.com/lvivpolice

Патрульні Львова визволили заручників, яких захопив пацієнт у львівській психіатричні лікарні. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 4 серпня, близько 19.00 у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення від працівника львівської психіатричної лікарні, розташованої по вулиці Кульпарківській, про те, що в одному з відділень медичного закладу пацієнт утримує заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу.

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"На місце події першими прибули працівники Управління патрульної поліції міста Львова. Командир 2 батальйону Роман Бліхарський прийняв рішення про штурм заблокованого приміщення. Патрульні локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

"Ми почули крики про допомогу, тому прийняли рішення оперативно брати штурмом та визволяти заручників", - розповів Роман Бліхарський.

фото facebook.com/lvivpolice

Зловмисником виявився 30-річний львів’янин, який за рішенням суду від 2013 до 2017 року перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька. Він наніс загиблому 72 ножових поранення.

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"Трохи більше ніж місяць тому чоловік був відпущений додому, проте за клопотанням родичів сьогодні об 11.00 знову був поміщений у медичний заклад. Близько 19.00 чоловік почав поводитись неадекватно, заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно та розбив вікна. Склом з розбитого вікна чоловік травмував десятьох пацієнтів, троє з яких зараз перебувають у важкому стані. Усім потерпілим лікарі надають допомогу", - повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

На місці події працює слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції та працівники інших служб. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації згідно норм Кримінального кодексу України.

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Теги: #заручники у психлікарні#захоплення заручників у лікарні