Поліція показала відео звільнення десятків заручників з психлікарні у Львові

Патрульна поліція Львова опублікувала в Facebook відео штурму психлікарні, в якій пацієнт захопив 76 заручників.

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У поліції зазначили, що патрульним вдалося за лічені хвилини врятувати десятки життів.

Як повідомляв УНІАН, у Львові правоохоронці провели спецоперацію зі звільнення заручників, яких захопив пацієнт обласної психіатричної лікарні.

Зловмисник затриманий, 10 заручників і 5 поліцейських отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, затриманий 30 - річний львів'янин, який за рішенням суду з 2013 по 2017 рік перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька - він завдав загиблому 72 ножових поранення. Трохи більше місяця тому чоловіка відпустили додому, проте за клопотанням родичів 4 серпня в 11.00 він знову був поміщений в медичний заклад.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел в обласній психіатричній лікарні, затриманий львів'янин - інвалід другої групи з захворюванням «параноїдальна шизофренія».