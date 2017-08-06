На Донеччині внаслідок вибуху ручної гранати три особи загинули, ще одна постраждала

У Донецькій області внаслідок вибуху ручної гранати три особи загинули, ще одна постраждала.

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася на подвір’ї приватного домогосподарства у с. Дачне Мар'їнського району сьогодні, 6 серпня, о 00.30.

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Внаслідок вибуху ручної гранати три особи загинули, ще одну госпіталізовано до міської лікарні.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.