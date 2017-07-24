На Вінниччині учасник АТО загинув через вибух гранати у приватному будинку

У Вінницькій області в результаті вибуху гранати в приватному будинку загинув 48-річний учасник анти-терористичної операції (АТО). Про це повідомляє поліція області в Facebook.

"24 липня 2017 в місті Погребище в приватному будинку місцевого жителя стався вибух, в результаті якого загинув 48-річний господар. Попередньо встановлено, що до трагедії призвело необережне поводження власника будинку з вибухонебезпечним предметом", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, близько 11:00 в поліцію надійшло повідомлення від місцевої жительки, що в її будинку стався вибух, в результаті якого загинув її співмешканець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та служби швидкого реагування. У той час, коли жінка перебувала на кухні, в кімнаті пролунав вибух.

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Повідомляється, що чоловік рік прослужив у зоні АТО. Після демобілізації жив з матір'ю і цивільною дружиною. Про те, що в будинку були вибухонебезпечні предмети жінки не знали. Вилучені з місця події металеві уламки направлені на експертизу.

Як розповів керівник вибухотехнічного відділу поліції Валентин Мельник, попередньо вибухнула граната РГД-5. Зараз поліція встановлює обставини трагедії і походження вибухонебезпечного предмета.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з додатковою позначкою "нещасний випадок").

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