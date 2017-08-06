У Дніпрі внаслідок вибуху гранати в багатоповерхівці загинув чоловік.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, повідомлення про вибух у будинку на вул. Тепличній надійшло у суботу, 5 серпня, о 19.00.

«Попередня причина трагедії - вибух гранати Ф-1», - зазначили у поліції.

Внаслідок вибуху загинув 61-річний господар квартири. Його жінка, яка теж була у квартирі, не постраждала.

Обставини події буде з'ясовано в рамках досудового розслідування.