У Дніпрі внаслідок вибуху гранати в багатоповерхівці загинув чоловік
11:17, 06 серпня 2017Інциденти
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Обставини події буде з'ясовано в рамках досудового розслідування.
У дніпровській квартирі вибухнула граната / фото ГУ Нацполіції в Дніпропетровській обл
У Дніпрі внаслідок вибуху гранати в багатоповерхівці загинув чоловік.
Як повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, повідомлення про вибух у будинку на вул. Тепличній надійшло у суботу, 5 серпня, о 19.00.
«Попередня причина трагедії - вибух гранати Ф-1», - зазначили у поліції.
Внаслідок вибуху загинув 61-річний господар квартири. Його жінка, яка теж була у квартирі, не постраждала.
Обставини події буде з'ясовано в рамках досудового розслідування.
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