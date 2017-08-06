В Одеській області в ДТП загинула жінка: двоє малолітніх дітей госпіталізовані

В Іванівському районі Одеської області в дорожньо-транспортній події загинула жінка, двоє малолітніх дітей госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в області, 5 липня о 13:20 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Білка сталася аварія за участю легкового автомобіля Peugeot Соmbу і вантажного автомобіля DAF.

Внаслідок ДТП загинула 33-річна жінка-водій і постраждали її сини - 11 і 6 років.

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Рятувальники за допомогою спеціального інструменту дістали тіло жінки з понівеченого автомобіля. Старшого хлопчика у вкрай тяжкому стані було госпіталізовано до Одеської обласної клінічної лікарні, його брата в стані середньої тяжкості - до Іванівської районної лікарні.

Причини і обставини ДТП встановлюються.