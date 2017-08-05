У Харкові іномарка в'їхала в зупинку: одна людина загинула, ще троє госпіталізовані

У Харкові внаслідок наїзду іномарки на зупинку громадського транспорту одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 5 серпня, близько 15:00 на вулиці Балакірєва, 4-А.

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За інформацією поліції, водій Mercedes-Benz їхав вулицею Балакірєва та з невідомих причин врізався у зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП 63-річний чоловік, який перебував на зупинці, загинув. Водія та пасажира автомобіля, а також ще одного чоловіка, який був на зупинці, госпіталізували до лікарні.

Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.